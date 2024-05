Stop alle misure antismog fino ad ottobre: appena 83 multe in 7 mesi ai vecchi mezzi

Finito il periodo di limitazioni al traffico per i veicoli inquinanti. Lo stop, previsto dalla Regione attraverso l'accordo bacino padano, da ottobre ad aprile, per diminuire il tasso di smog in città si è chiuso il 30 aprile. Rispetto alle tre volte dello scorso anno, in questa stagione solamente in un'occasione c'è stato l'allerta rosso, dopo dieci giorni consecutivi di polveri sottili sopra la norma, mentre cinque volte si è acceso il semaforo arancione. I padovani si sono ormai abituati a queste misure di limitazione, che sostanzialmente tengono ai box i mezzi Euro 4 e fermano gli Euro 5 in caso di troppo smog rilevato dalle centraline. Le multe, infatti, in 7 mesi, sono appena 83.

Le multe

Nel corso di questi sette mesi, la polizia locale ha effettuato 12905 controlli ai veicoli, comprese le domeniche ecologiche (terminate fino ad ottobre anche quelle), durante le quali era vietato entrare in auto nella zona dentro le mura cinquecentesche, multando in tutto appena 83 automobilisti. Durante la stagione sono state registrate 5687 chiamate all’assistente virtuale Gaia, il voicebot basato su Google Cloud che informa in modo istantaneo i cittadini sulla qualità dell’aria e le restrizioni alla circolazione.

Il futuro

Si riparte adesso ad ottobre con formule più stringenti e i mezzi Euro 5 fermi già con l'allerta verde (salvo proroghe). Sul tavolo della Regione anche altre proposte: «In Emilia Romagna è stata introdotta la nuova norma sui limiti ridotti in autostrada nei giorni di allerta smog - spiega l'assessore all'ambiente Andrea Ragona - .E' una norma che riduce appunto i limiti di velocità nei tratti urbani delle autostrade nei giorni di allerta smog, una volta superati i 25 giorni di sforamento dei valori soglia delle polveri sottili in aria. Credo che anche la nostra Regione dovrebbe prenderla in considerazione».