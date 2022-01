Entro l'estate arrivano le nuove telecamere e 12 varchi nella Ztl

Entro l'estate verranno installate le telecamere di ultima generazione in Ztl, pronte anche a sorprendere i furbetti del pass temporaneo. Sono molti gli autisti che se ne approfittano, rimanendo in zona anche senza permesso . Per questo le nuove telecamere registreranno non solo l'ingresso, ma anche l'uscita. Saranno 12 i nuovi varchi e saranno piazzati in: via San Tomaso, Riviera Mussato, via Tadi, via dei Livello, via Dante, piazza Eremitani, via San Biagio, via Battisti, via Santa Sofia, via San Francesco, Riviera Businello e via Cappelli.

Ragona

«Sarà un intervento che non modificherà la normativa, perché rimarrà la stessa di prima, ovvero con gli stessi ingressi e uscite della Ztl e con gli stessi orari – spiega Ragona - .Si tratta infatti semplicemente di un adeguamento dell’hardware, ovvero una migliore dotazione tecnologica, che permetterà l’attivazione di alcune funzioni oggi non previste. Stiamo procedendo un passo alla volta sulla Ztl, perché rispetto a quattro anni fa, quando fu fatto il primo piano di revisione, sono cambiate molte cose e il nostro obiettivo è ragionare complessivamente per rivitalizzare il centro storico».