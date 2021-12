La rete ciclabile della città si allunga e arrivano le Bike lane nei quartieri

Cantieri al via per nuove ciclabili in città. Si parte da Montà e Ponterotto. Un milione di nuovi investimenti che vanno ad aumentare e migliorare la rete di piste e percorsi ciclabili in città. «Nuovi percorsi come in via Due palazzi e via del Giglio, ma anche miglioramento e messa in sicurezza dell’esistente come in via Plebiscito, perché oltre a realizzare nuove ciclabili, un’obiettivo importante è migliorare e proteggere tante ciclabili che oggi sono solo delle strisce a terra» garantisce il vicesindaco Andrea Micalizzi.

«Questo progetto è un ulteriore tassello che ci consente di centrare obbiettivi importanti che avevamo scritto nero su bianco sul programma elettorale di Sergio Giordani: aumentare le ciclabili in Città, realizzare il progetto di Bicipolitana e migliorare la sicurezza nelle strade». Degli 83,5 Km di Bicipolitana, con questo progetto, arriviamo a 79,1 Km che significa bel il 94,7% della Bicipolitana realizzata dal punto di vista della rete infrastrutturale. Il progetto dedica molte risorse alla segnaletica che ci consentirà di implementare segnali a terra e cartellonista dedicata alla Bicipolitana per un 37,8% del totale della rete: ben 31, 6 Km. Questo significa che vedremo lungo la rete di Bicipolitana cartelli specifici e riconoscibili che indicano i km di percorrenza, le destinazioni e i km da percorrere.

«Sono in arrivo altri finanziamenti per ciclabili e sicurezza stradale nei quartieri con i progetti approvati del Camin facendo, percorsi casa lavoro, Stazione Università e finanziamenti da PNRR che sommati fanno oltre 3 milioni di euro - aggiunge l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - e prosegue quindi con concretezza e determinazione il lavoro dell’Amministrazione per una città dove muoversi in bici sia più facile e sicuro: con il 20% degli spostamenti sui pedali, siamo tra le città più ciclabili d’Italia, e vogliamo fare sempre meglio per una Padova più sostenibile».