MoBike, arrivano altre 50 bici elettriche e tariffe ridotte del 5%

Arrivano altre 50 biciclette elettriche a flusso libero e una riduzione delle tariffe del 5%. La Ridemovi si è riaggiudicata il servizio di Mobike in città fino a febbraio 2023, dopo aver partecipato ad un bando a cui è stata l'unica a partecipare. Il bike sharing a flusso libero prevede la possibilità di usare la bicicletta senza l'obbligo di riportarla nelle stazioni prestabilite di sosta. Le biciclette sono utilizzabili liberamente e sono anche disponibili presso apposite postazioni alla stazione, in piazza Garibaldi, Prato della Valle e Portello. Sono equipaggiate di Gps per rintracciare sempre il mezzo, tessera sim e un lucchetto intelligente brevettato, che viene sbloccato o bloccato tramite l'app di Ridemovi. Per scongiurare furti e danni, il 100% dei componenti di Ridemovi non possono essere utilizzati su altre biciclette.

Come funziona

Per usufruire del servizio è necessario utilizzare l’applicazione gratuita Ridemovi, scaricabile dall'App Store o da Google Play. Scaricata l'app è necessario creare un account, utilizzando il numero di cellulare a cui arriverà il codice di verifica da inserire e, a seguire, l’inserimento di una password. I pagamenti per ricaricare il portafoglio o comprare un Pass avvengono tramite carta di credito/debito, Apple Pay e Google Pay. Tramite l’app è possibile consultare la mappa, localizzando le biciclette più vicine. Una volta individuato il mezzo, è sufficiente cliccare il pulsante “scansiona per sbloccare”, scansionare il Qr code sul manubrio o sul lucchetto per poter utilizzare la bici o la ebike. Una volta a destinazione è possibile parcheggiare la bicicletta (in un'area di sosta o "in maniera responsabile"), terminare la corsa nell'app e seguire le istruzioni che compaiono sullo smartphone.