Nasce un bosco urbano da 4000 piante forestali di fronte Villa Giusti

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’imboschimento di un’area acquisita negli anni scorsi dal Comune a Sud-Ovest, su via Armistizio, e la successiva manutenzione del bosco per due anni. L’iniziativa è possibile grazie ad una proposta di sponsorizzazione tecnica ricevuta dal Comune di Padova da parte di Arbolia, una società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, che promuove azioni di forestazione urbana sul territorio nazionale. Costituita a fine novembre 2020, la società si pone l’obiettivo di realizzare nuove aree verdi nelle città e nei territori italiani per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta ai cambiamenti climatici, generando opportunità di sviluppo sociale ed economico a beneficio delle comunità locali.

4000 alberi

La collaborazione, che verrà sancita nei prossimi giorni con la firma di apposito contratto, prevede - oltre alla piantumazione di 3.770 piante forestali di cui 2.830 arboree di prima e seconda grandezza, e 940 arbusti - la successiva manutenzione per due anni. Per il Comune di Padova la proposta si sposa con l’obiettivo di proseguire e ampliare i progetti di riforestazione e messa a dimora di nuovi alberi in tutta la città, in linea con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione e con le azioni intraprese per far fronte all’emergenza climatica. Si stima infatti che il futuro bosco urbano di via Armistizio, nell’arco di 20 anni, potrà assorbire fino a circa 490 Tonnellate di CO2.Allo stesso tempo si stima un rilascio totale di O2 pari a 358 tonnellate. Il Comune di Padova e Arbolia stanno lavorando per avviare le piantumazioni nel mese di novembre, previa individuazione delle aziende finanziatrici.

Bressa

L’assessore al Verde Antonio Bressa afferma: «L’area oggetto di questo intervento è un’area di grande prestigio della nostra città, proprio di fronte a Villa Giusti. Grazie a questa importante collaborazione andiamo a renderla più bella e fruibile, ma soprattutto portiamo importanti benefici ambientali non solo al quartiere ma a tutta la città. Si tratta infatti di un vero e proprio polmone verde che assorbirà CO2 e inquinamento per rilasciare ossigeno. Ringrazio Arbolia che ha deciso di investire a Padova, città che si sta sempre più caratterizzando per l’adozione di politiche innovative mirate al raggiungimento della neutralità climatica. Faccio quindi un appello a tutte le aziende e le società che sviluppano azioni di compensazione ambientale per l’abbattimento di Co2: nella nostra amministrazione troveranno sempre il massimo supporto e nuove aree a disposizione per realizzare progetti che aumentino le superfici verdi e alberate della città. Anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato possiamo raggiungere obiettivi ambizioni che riguardano il futuro di tutti noi»