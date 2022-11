Nutrie, l'invito di Coldiretti ai comuni: «Partecipate al bando della Regione»

Gli agricoltori e i cacciatori formati potranno essere i soggetti coinvolti nell’operazione del piano di contrasto alla proliferazione della nutria. Lo stabilisce una delibera regionale – spiega Coldiretti Padova - che assegnando risorse ad hoc – 238 mila euro nel 2023- responsabilizza Comuni ed altri enti deputati come Consorzi di bonifica e Parchi, Riserve in una azione di sussidarietà per la salvaguardia del territorio. Si tratta di un provvedimento atteso per il quale Coldiretti Veneto ha provveduto a formare gli operatori con corsi dedicati organizzati a livello provinciale e previsti dal programma triennale di controllo approvato dalla Regione del Veneto. Nella nostra provincia i primi corsi si sono tenuti ad ottobre tra Ospedaletto Euganeo e Padova con un centinaio di partecipanti tra agricoltori e proprietari di terreni. La disponibilità economica interessa le spese per dotazioni, costi per lo smaltimento, rimborsi per le attività di controllo.

Sollecito

Coldiretti Padova sollecita perciò i Comuni, i Consorzi di Bonifica e gli altri enti a partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse da impegnare per l'attività di controllo. Gli Enti preposti possono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera sul BUR e a seguito dell’istruttoria verrà stilata una graduatoria. In conformità con le indicazioni e le azioni previste dal Piano di controllo regionale, i soggetti provvederanno ad inviare la rendicontazione finale di spesa e un report conclusivo dell’efficacia degli interventi eseguiti entro il 30 novembre 2023. Possono essere erogati contributi per i capi abbattuti, per lo smaltimento delle carcasse, per l’affidamento del servizio a ditte di Pest Control, per l’acquisto gabbie per il trappolaggio nonché l’acquisto di dispositivi ad aria compressa e di attrezzature.

Bando

«E’ un provvedimento atteso, che abbiamo chiesto con forza proprio per dare concretezza alle attività di controllo. – spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - L’attività formativa è stata organizzata dall’ufficio formazione di Coldiretti Impresa Verde Padova con la Regione Veneto, Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica venatoria e con la Polizia Provinciale. Gli stessi agenti e gli esperti della Regione hanno partecipato come relatori alle lezioni, fornendo informazioni utili, sia a livello teorico che pratico, agli agricoltori e proprietari di terreni agricoli per l’attività di controllo delle nutrie. Come Coldiretti aveva sottolineato, agli agricoltori e ai proprietari dei fondi viene data la possibilità di catturare le nutrie e di ricevere l’adeguata formazione per svolgere in tutta sicurezza questa attività e tutelare i propri terreni ma per farlo servono risorse adeguate, ora disponibili con questo provvedimento regionale. Anche in questi mesi i nostri agricoltori stanno facendo i conti con i danni provocati dalle gallerie scavate dalle nutrie, che costituiscono un pericolo per gli operatori, con il concreto rischio di ribaltamento dei trattori. Sempre le gallerie sono la causa di emergenze ambientali come le frane lungo gli argini dei corsi d’acqua. A questo si aggiungono i danni alle produzioni in campo. Stiamo parlando di perdite che si possono quantificare in diverse centinaia di migliaia di euro in tutta la provincia. Censimenti ufficiali sulla consistenza delle nutrie non ce ne sono ma la Regione stima la presenza media di una nutria per ogni ettaro di superficie quindi, per la Provincia di Padova, si calcola che possano essere presenti tra i 220 e i 250 mila esemplari, con una concentrazione maggiore nella Bassa padovana e nel Piovese, in particolare lungo i corsi d’acqua che solcano le nostre campagne”.

Cattura

Il piano regionale di controllo, ricorda Coldiretti Padova, conferma la preferenza della cattura mediante gabbie trappola, affidate ai proprietari e conduttori dei fondi in comodato, appositamente formati), con possibilità da parte degli stessi di procedere direttamente alla soppressione del capo, anche se privi di porto d'armi, attraverso dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7.5 Joule. Resta confermata la possibilità di smaltimento dei capi catturati e abbattuti diretto in campo, nel limite di 10 capi per ettaro e per giorno, previo sotterramento. Inoltre è possibile l'abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno e anche nelle ore notturne (in questo caso va indossato un gilet ad alta visibilità), da parte del proprietario conduttore dei fondi, in possesso di licenza di caccia e di idonea assicurazione, se appositamente formato. Questa possibilità di intervento è comunque soggetta al coordinamento dei servizi di polizia provinciale.