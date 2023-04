Padova fa il filotto e viene nominato "Comune Ciclabile" anche nel 2023

Fiab-ComuniCiclabili è riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly. Il riconoscimento è nato per stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica e attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Il totale dei ComuniCiclabili è oggi di 174 città di ogni tipologia e dimensione in tutta Italia

Le aree

Quattro, in sintesi, le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo. Il punteggio assegnato è indicato con il simbolo dei “bike smile” sulla bandiera gialla di FIAB ComuniCiclabili consegnata al Comune insieme al documento di valutazione in sono riportate le motivazioni del riconoscimento e utili suggerimenti per l’amministrazione locale in merito a scelte da intraprendere e interventi da attuare per migliorare nel tempo il livello di ciclabilità già raggiunto.

Padova

Il Comune di Padova è stato premiato con 4 bike smile. Il team di valutazione Fiab sottolinea: «Bene le nuove zone 30, occorre ora iniziare un processo di trasformazione verso la "Città 30" dotata di strade urbane ciclabili (E- bis). Ottima l'estensione e la connessione della rete ciclabile quotidiana, con la messa in campo delle novità normative quali le corsie ciclabili per un totale di 8 km di realizzazioni. Bene anche le 10 “case avanzate” ai semafori. Auspichiamo di registrare nelle prossime edizioni lo stesso impegno dimostrato in quest’anno. Il cicloturismo rimane l'ambito più carente, suggeriamo pertanto di istituire strade a preferenza ciclabile (F-bis) dove possibile, per creare una rete di percorsi dedicati al tempo libero».

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona sottolinea: «Questo riconoscimento sottolinea la coerenza delle nostre azioni volte a sviluppare una mobilità ciclabile sempre migliore in città. Continueremo a lavorare per estendere la rete delle ciclabili, migliorando anche quelle esistenti e rendendole più sicure. La ‘pagella’ di Fiab ci sprona anche a migliorare la ciclabilità più prettamente turistica; è una grande opportunità per la nostra città che proprio la scorsa settimana ha ospitato il Veneto Bike Forum dal quale sono emerse le grandi potenzialità del cicloturismo nel nostro territorio. Ci impegneremo anche su questo fronte, perché la transizione ecologica si può realizzare davvero solo se le amministrazioni pubbliche indirizzano coerentemente in questa direzione le loro scelte».