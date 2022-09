Parte la settimana della sostenibilità. Da ottobre il via a domeniche ecologiche e no kat

Torna a Padova, domani venerdì 16 settembre, la Settimana europea della mobilità sostenibile, dedicata quest’anno al tema “Più connessi, più liberi”, scelto per ragionare insieme sul desiderio dei cittadini di tutta Europa di riconnettersi tra loro dopo diversi mesi di isolamento, restrizioni e limitazioni. Ideata dalla Commissione Europea, l’iniziativa è giunta alla ventiduesima edizione e rappresenta un importante momento di condivisione e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile, coinvolgendo migliaia di città in tutta Europa e diffondendo cultura e buona pratiche.

Programma

Il programma di questa edizione parte proprio venerdì 16 settembre con il consueto appuntamento del Giretto d’Italia 2022, promosso da Legambiente in collaborazione con Euromobility, a cui aderisce l’amministrazione comunale. Dalle 7.30 alle 9.30, in alcuni punti della città i volontari di FIAB-Padova Amici della bicicletta e di Legambiente monitoreranno gli spostamenti in bici dei padovani per verificare quanto sia utilizzato il bike to work, ovvero l’uso della bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, una modalità di spostamento quotidiano che fa bene all’ambiente e al corpo, adottata e incentivata – in via sperimentale – anche dal Comune di Padova, che da quest’ano offre un incentivo economico ai propri dipendenti che lo utilizzano. Quest’anno aderiscono al Giretto d’Italia anche l’Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera, oltre a Infocamere di Padova e CNR di Padova.

Biciclette

Un altro consueto appuntamento della settimana europea della mobilità è senz’altro la marchiatura di biciclette e monopattini: per contrastare i furti e rintracciare il legittimo proprietario nei casi di ritrovamento si imprime il codice fiscale del possessore della bicicletta o del monopattino sul telaio degli stessi. Il servizio è gratuito e realizzato in collaborazione con gli Amici della bicicletta. È sufficiente presentarsi con un documento valido e il codice fiscale nelle seguenti sedi: sabato 17 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, in piazza delle Erbe vicino alla fontana; lunedì 19 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, presso l’ospedale dei Colli; martedì 20 settembre, dalle 15:30 alle 17:30, al mercato km zero di via Forcellini. Si suggerisce inoltre di pre-compilare e stampare il modulo presente alla pagina web: www.padovanet.it/informazione/ marcatura-biciclette.

Ragona

«In un mondo che deve fare i conti con la scarsità energetica e la crisi climatica il tema della mobilità sostenibile è cruciale per gestire la transizione verso una società decarbonizzata - commenta l'assessore all'ambiente, Andrea Ragona - .Muoversi ad impatto zero significa non emettere gas serra né polveri sottili ma anche mantenersi in forma con la mobilità attiva, fare esercizio fisico e riappropriarsi degli spazi della città in maniera dolce e sostenibile. La Settimana europea della mobilità in questo quadro ci offre, come ogni anno, l’opportunità di ragionare insieme – a livello di Unione Europea – delle soluzioni possibili alle difficili sfide che siamo chiamati ad affrontare, mettendo in circolo idee, immaginazione e pensiero positivo. Ovviamente le iniziative non si fermano a questa settimana e prossimamente presenteremo il calendario degli eventi in programma in occasione delle Domeniche Sostenibili che prendono in via domenica 2 ottobre in occasione della Festa del Volontariato»