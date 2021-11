Padova tra le 95 città al mondo più trasparenti sull'ambiente. In Italia solo la città del Santo e Firenze

Il Comune di Padova è tra le 26 città europee individuate da CDP (Carbon Disclosure Project) ad aver ottenuto il punteggio “A” per i suoi impegni nella comunicazione trasparente di obiettivi e azioni per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Questo importante risultato è stato ottenuto in seguito all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima, recentemente insignito anche del Covenant of Mayors Award 2021.