Parco Colli, pronta la candidatura Unesco

«Un parco naturale, un grande polmone verde per tutto il padovano. E’ quello dei Colli Euganei che negli ultimi anni riscuote sempre più interesse tra gli appassionati della natura, delle passeggiate a piedi o in bicicletta. Giovedì 20 ottobre, in seconda commissione consiliare, abbiamo ascoltato, per la rendicontazione annuale, il presidente Riccardo Masin e il suo vice, Antonio Scarabello, che hanno sottolineato l’importanza di creare maggiore interesse nei confronti del Parco Regionale dei Colli Euganei ma anche sollevato delle problematiche» spiega il consigliere regionale di Lega – LV, Giulio Centenaro, che sottolinea anche come il Parco Regionale dei Colli Euganei negli ultimi anni abbia avviato le attività preliminari necessarie ad intraprendere il percorso di candidatura a Riserva della Biosfera secondo il programma "Man and the Biosphere" (MAB) di UNESCO del territorio ecologicamente connesso ai Colli Euganei.

Unesco

Infatti, nei primi mesi del 2022, sono state avviate, spiega ancora il consigliere padovano, Centenaro, le attività previste nella fase iniziale del percorso grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione Veneto nel contesto del DGR 1627 del 19/11/2021, ottenuto aggiudicandosi un bando finalizzato a sostenere la presentazione di candidature ai programmi UNESCO Heritage, MAB ed Intangible Heritage. Ed ora il Parco Regionale dei Colli Euganei è pronto per dare avvio ufficiale al processo di candidatura, che porterà allo sviluppo del percorso di animazione territoriale e del dossier.

Riserva della Biosfera

Il territorio candidato a diventare nuova Riserva della Biosfera dovrebbe essere costituito dall'intera superficie dei 15 comuni che attualmente ricadono all'interno dei confini del Parco Regionale dei Colli Euganei: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo' Euganeo. «Tra le problematiche però sollevate dal presidente e dal vice del Parco, c’è quello dei cinghiali, che proliferano a dismisura, creano situazioni di pericolo alla viabilità e distruggono le colture presenti. E in questo senso è stata avviata la lotta al contenimento dei cinghiali stessi. Il Parco Colli metterà in campo nuove risorse e nuovi mezzi ed entro fine anno verrà attivata una nuova centrale di raccolta a Rovolon. La squadra faunistica avrà più uomini e un nuovo mezzo per il selecontrollo degli animali. A presto anche, lungo le strade, l’installazione di dissuasori per la sicurezza stradale» termina il consigliere Centenaro.