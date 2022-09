Torna "Miglia Verdi", vince chi va più a scuola a piedi o in bici

Con l’avvio dell’anno scolastico torna il concorso “Raccogliamo miglia verdi”, una gara all’insegna della mobilità sostenibile, in cui le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado (pubbliche e private) del Comune di Padova si sfideranno - dal 3 al 29 ottobre - “all’ultimo miglio verde”, percorrendo i tragitti da casa a scuola e ritorno con mezzi di trasporto non inquinanti: a piedi, in bici, in autobus, oppure organizzandosi in modo che un genitore accompagni a scuola più bambine e bambini in auto (car-pooling). Guadagnando un “miglio verde” per ogni tragitto “ecologico”, le classi che totalizzeranno più miglia verdi vinceranno.

La sfida

Giunta alla diciottesima edizione, la sfida coinvolge ogni anno migliaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Sono loro, infatti, i protagonisti di questa iniziativa, nata per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di muoversi (e vivere) in maniera sostenibile e responsabile. Il tema di approfondimento di quest’anno è “Le strade scolastiche”, ovvero la chiusura al traffico delle strade su cui si affacciano le scuole, uno strumento utile a ridurre l’inquinamento dell’aria e a rendere più sicure le fasi di entrata e uscita degli studenti. Nelle grandi città europee le strade scolastiche sono già una realtà: 500 a Londra, 170 a Parigi, 120 a Barcellona. A Londra, ad esempio, è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di biossido di azoto fino al 23% e diminuito sensibilmente il traffico veicolare lungo tutto l’arco della giornata. A Padova, dopo una prima sperimentazione di un giorno svolatasi a ottobre 2021 in alcune scuole primarie del rione Guizza, a maggio 2022 è stata attivata la prima strada scolastica permanente presso la scuola primaria Salvo d'Acquisto, grazie alla collaborazione tra insegnanti, genitori accompagnatori del piedibus e Settori Ambiente e Territorio, Mobilità e Polizia Locale.

Chi partecipa

I partecipanti al concorso, per ottenere punti aggiuntivi, sono quindi invitati ad utilizzare il formato e la modalità espressiva più congeniale per veicolare, attraverso immagini e brevi testi, un messaggio legato al tema: cosa sono le strade scolastiche, quali sono i loro vantaggi, i Comuni italiani ed europei nei quali sono diventate una realtà, cosa sarebbe bello fare in una strada libera dal traffico prima di entrare a scuola, etc. Al termine della sfida, saranno premiate le sei classi più sostenibili (tre delle primarie e tre delle secondarie) così come la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che complessivamente avranno raccolto il maggior numero di miglia verdi. In ogni caso, tutte le classi che avranno comunicato correttamente i dati finali riceveranno l’attestato di partecipazione con il calcolo della CO2 e del PM10 risparmiato grazie alla loro partecipazione. Quest’anno le iscrizioni al concorso scadono sabato 24 settembre.

Ragona

«Raccogliamo miglia verdi è ormai divenuto un appuntamento classico, legato all’inizio dell’anno scolastico, per migliaia di concittadini, siano essi studenti, genitori o insegnanti - commenta l'assessore all'ambiente, Andrea Ragona - .L’esperienza ha dimostrato che a bambine e bambini, ragazze e ragazzi piace tantissimo partecipare a questa iniziativa perché hanno la possibilità di condividere il percorso casa-scuola e quindi chiacchierare e ridere con i compagni all’aria aperta, socializzando prima ancora di varcare l’edificio scolastico. In più la loro partecipazione ha un impatto molto positivo sull’ambiente, se pensiamo ad esempio che lo scorso anno grazie al concorso si è evitato che 11,3 tonnellate di anidride carbonica e e 3,4 kg di polveri sottili, prodotte dai motori della auto,finissero in atmosfera. Ciò dimostra che dobbiamo imparare a considerare un comportamento ecologico comeun atto consapevole che può essere arricchente e divertente e non per forza come una rinuncia, una riduzione di comfort o benessere».