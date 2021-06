(nessun video da visualizzare)

Pernumia, via allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'ex C&C

Mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 10.00, presso il sito dell’ex-stabilimento della C&C a Pernumia in via Granze, l’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha effettuato un sopralluogo tecnico in occasione dell’avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti dal sito