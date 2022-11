Al 10 novembre 134 giorni di aria avvelenata contro i 121 di tutto l'anno scorso. L'allarme di Europa Verde

Il 2 gennaio 2022, come ogni anno, Legambiente con il "consuntivo smog 2021" ha diffuso i dati (fonte Arpav) dell'inquinamento atmosferico a Padova. L'anno scorso i giorni di superamento del limite di legge sono stati 121 su 365. Ozono: 60 giorni di superamento del limite. Pm10: 57 giorni di superamento del limite (media tra le 5 centraline Arpav che lo registrano in città). Elena Quiliquini, portavoce di Europa Verde Padova, denuncia: «Al 10 novembre di quest’anno, cioè 50 giorni prima della fine del 2022, sono stati abbondantemente superati i numeri di tutto lo scorso anno. Dal 1 gennaio al 10 novembre siamo a 134 giorni fuorilegge su 320. Più di un giorno su due abbiamo respirato aria avvelenata. Ozono: 77 giorni di superamenti del limiti».

Pm10

«Attenzione - sottolinea l'esponente di Europa Verde Padova- novembre e dicembre sono mesi particolarmente favorevoli all'accumulo di alte concentrazioni di Pm10 nell’aria. E’ del tutto probabile quindi, che alla fine dell'anno i giorni di superamento del limite di legge delle polveri sottili sarà ben più alto». Padova, da sempre, è fuorilegge per entrambi gli inquinanti. Infatti la normativa ammette un massimo annuale di 35 giorni oltre i 50 microgrammi per metro cubo d'aria per il Pm10 e di 25 giorni oltre i 120 microgrammi per metro cubo d'aria per l’Ozono. Quiliquini ricorda che la ricetta per combattere lo smog è quella ribadita da molti anni dalle associazioni ambientaliste. Europa Verde Padova concorda pienamente con quanto propone Legambiente ed auspica una altrettanto netta e fattiva presa di posizione da parte delle altre forze politiche e dell’Amministrazione. Bisogna riorganizzare la mobilità. Favorire le bici e diffondere la micro mobilità elettrica, rivedere la politica della sosta potenziando i parcheggi scambiatori, avviare concretamente la bicipolitana».

Inquinamento

«Ma l'inquinamento si combatte anche mantenendo ed aumentando il verde, vero depuratore naturale, che a Padova scarseggia, soprattutto in centro. Perciò Europa Verde Padova si batte affinché le aree del Basso Isonzo e della Prandina vengano trasformate in veri grandi parchi”. “Queste misure – conclude Quiliquini - sono efficaci anche per ridurre le emissioni di Co2 e contrastare la crisi climatica ed il suo drammatico effetto domino. Il 21 novembre, ad un mese dal dibattito pubblico da noi organizzato sul futuro della Prandina, rilanceremo con nuove azioni di pressione e di sensibilizzazione, le proposte presentate agli amministratori».