Smog, solo 39 le multe ecologiche scattate in quattro mesi di stop

Sono appena 19 le multe staccate dalla polizia locale da quando ci sono le limitazioni al traffico per curare la città dallo smog. Da ottobre, quando i provvedimenti sono partiti, sono state appena 12 le sanzioni su 5274 mezzi controllati dalla polizia locale. Dal 15 gennaio in poi l'inquinamento è aumentato, costringendo l'Arpav a far scattare prima l'allerta arancione (che oltre alle Euro 3, già bloccate con allerta verde, ferma Euro 4 ed Euro 5 private) e poi il rosso. Da allora sono stati controllati 699 veicoli e staccate appena 7 multe. Venti invece le contravvenzioni fatte durante le tre domeniche ecologiche da ottobre ad oggi. Da una settimana siamo in allerta rosso, che prevedo lo stop anche per le Euro 5 commerciali

Gallani

«Il resoconto dei controlli e le sanzioni di questi mesi fotografa una situazione nella quale possiamo dire che tra i padovani è sempre più diffusa la conoscenza delle norme e la consapevolezza dell’importanza di fare la nostra parte per una aria sana – commenta l'assessora Gallani - .E altrettanto rilevanti sono i dati paralleli a quelli dei controlli, ovvero l'accesso e la richiesta di informazioni. I canali informativi che abbiamo attivato in questi mesi funzionano molto. Il canale Telegram ha sempre più iscritti, l’assistente virtuale Gaia funziona e soprattutto la nostra polizia locale riceve molte telefonate per avere informazioni, specialmente quando cambia il semaforo e le persone hanno bisogno di ricordare quali obblighi nuovi vengono introdotti».