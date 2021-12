Pontelongo, i residenti scrivono a Zaia: «Non vogliamo quell'impianto a biogas»

I residenti contro l'impianto a biogas a Pontelongo. Un centinaio di abitanti della zona hanno scritto al presidente dela Regione Luca Zaia. «La nostra battaglia non è contro un’attività produttiva ma per trovare le modalità di una convivenza che tenga conto del diritto alla tutela della nostra incolumità che sembra invece essere stato relegato ad una nostra mera preoccupazione. Siamo invece angosciati e fortemente preoccupati per una situazione già molto precaria». È l’appello che i residenti di via San Valentino, via Paletto, via Peverini e via Terranova Sinistra hanno rivolto in una lettera aperta indirizzata a Zaia e alla sua vice Elisa De Berti, dopo la concessione dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto a biogas ad un’azienda agricola che si trova proprio nella zona lungo l’argine sinistro del Bacchiglione.