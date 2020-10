Acquisti verdi, il Comune di Padova vince il prestigioso premio nazionale "Compraverde Buygreen"

Ad appena dieci giorni di distanza dal ritiro del premio Compraverde Buygreen Veneto, il Comune di Padova fa il bis con la vittoria del Compraverde Buygreen nazionale, sezione Politica GPP (Green Public Procurements).

Il premio

A ritirare l’importante riconoscimento venerdì 9 ottobre a Roma sono stati l’assessora all’ambiente Chiara Gallani e il responsabile del settore ambiente, Simone Dallai, durante una cerimonia che si è svolta nell’ambito degli Stati Generali degli Acquisti Verdi. I giurati hanno premiato la capacità del Comune di Padova di gestire bandi pubblici e forniture di beni e servizi adottando criteri ecologici in grado di garantire la sostenibilità di ciò che viene acquistato, o realizzato nel caso di opere pubbliche, al fine di ridurre gli impatti delle proprie attività sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel dettaglio, la giuria ha valutato in modo particolarmente positivo la qualità del nuovo piano d’azione degli acquisti verdi, il documento di programmazione pluriennale con cui l’amministrazione valuta le esigenze di fornitura dell’ente, definisce i criteri “verdi” da adottare e da sperimentare nonché le modalità per monitorare e valutare i risultati raggiunti.

Il commento

Dichiara l'assessora all'ambiente Chiara Gallani: «Quello che raccogliamo con i due premi Compraverde Buygreen è il frutto del lavoro svolto in questi anni dal nostro Comune. Al mio arrivo nella Giunta comunale il monitoraggio su acquisti e servizi aveva mostrato carenze nella strategia collegiale e nella sua attuazione, ma in questi due anni abbiamo lavorato con tutti i settori comunali e tutti gli Assessori per fare passi avanti alla nostra città, virtuosa fin da quando parlare di questi temi era considerato forse utopistico e metterli in pratica era ancora piuttosto raro. Con i riconoscimenti appena ricevuti, dimostriamo che il nostro impegno concreto su questo fronte. Se gli enti pubblici agiscono in questa direzione si possono portare benefici importanti e duraturi alle comunità e all’ambiente. Siamo stati premiati in particolar modo per la continuità nel nostro lavoro e per aver attivato una solida rete di promozione a livello locale, che mi auguro possa essere sempre più incisiva e allargarsi. Tra le cose cui stiamo attualmente lavorando ci sono l'appalto del verde e per le pulizie. Anche in queste gare abbiamo messo al centro il rispetto dei criteri ambientali, ma non solo: l'attenzione alla sostenibilità degli appalti anche in ottica sociale, quindi di diritti dei lavoratori e di rappresentanza di genere, devono essere sempre più centrali e su questo ci stiamo impegnando. Lavorare infatti ad un ambiente migliore significa lavorare per la riduzione delle disuguaglianze. Ricevo questo premio con grande orgoglio e soddisfazione, con una maturata consapevolezza di quanto un ente pubblico possa fare in questo senso e con un rinnovato impegno a proseguire in questa direzione».