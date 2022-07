Monopattini, più di 400 mila i noleggi in sharing e la giunta prolunga di un anno la sperimentazione

La giunta ha approvato oggi 19 luglio una delibera che prevede di estendere fino al 26 luglio 2023 il periodo della sperimentazione della mobilità in sharing a flusso libero con i monopattini elettrici. Il servizio, che avrebbe dovuto scadere a ottobre, proseguirà quindi per un anno con le stesse caratteristiche di oggi, senza alcun onere per il Comune, il quale si riserva però la possibilità di modificare le condizioni se necessario e opportuno, anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

Il servizio

Il servizio dei monopattini in sharing, realizzato dalle aziende Dott e BitMobility, è attivo a Padova dall’autunno 2021 e ha registrato numeri record che hanno dimostrato quanto il mezzo sia molto apprezzato dai padovani, in particolare dai più giovani. A quasi un anno dall’avio del servizio sono circa 55.000 gli utenti iscritti alle piattaforme per un totale di oltre 400.000 noleggi. I chilometri percorsi sono oltre 930.000, e i viaggi hanno una durata media di 11 minuti e 2,1 chilometri. Gli utenti giornalieri sono circa 5000, con punte di 7000.

Ragona

L’assessore Andrea Ragona commenta: «Avevamo previsto la possibilità di allungare il servizio quando istituito e, visti il grandissimo successo che ha riscontrato e la possibilità di prorogare i tempi per questo tipo di sperimentazione, abbiamo deciso di estenderlo per un altro anno, offrendo ai padovani la possibilità di continuare a muoversi con questi mezzi. I dati ancora una volta ci mostrano un sistema molto apprezzato in particolare dai più giovani, con un boom evidente nei mesi primaverili, quando il bel clima e le temperature miti rendono proprio piacevole l’utilizzo di questo mezzo. E’ cresciuto molto il numero degli abbonamenti: se all’inizio circa il 20% degli utenti utilizzava un abbonamento per trovare tariffe più convenienti, oggi oltre il 40% degli utenti è abbonato, indice di un utilizzo sempre più abitudinale e costante. Si registra anche un aumento dei noleggi nelle aree periferiche, ad indicare come il mezzo sia sempre più utilizzato come alternativa a quello privato. I monopattini, insieme alle biciclette in sharing, sono ormai parte della vita quotidiana dei padovani e offrono una valida alternativa all’utilizzo dell’auto, rendendo il nostro sistema di trasporto pubblico non solo più sostenibile, ma più efficiente e quindi preferibile. La mobilità integrata che permette infatti di poter utilizzare diversi mezzi in un unico tragitto ed è un modo per incentivare sempre di più l’utilizzo del trasporto pubblico locale, contribuendo non solo a limitare l’utilizzo dell’auto privata ma anche a migliorare la qualità della nostra aria. Uno dei problemi che riguardano i monopattini è quello del parcheggio selvaggio: abbiamo avuto diverse segnalazioni per parcheggi non consoni, come le abbiamo quotidianamente per tutti i mezzi, dai monopattini alle automobili, ma va sottolineato che dall’inizio del servizio ad oggi è molto migliorata la situazione. Da un lato grazie ad una costante sensibilizzazione ed educazione, che è nostra intenzione continuare a fare, dall’altro anche grazie ad un sistema di sanzioni agli utenti in caso di parcheggio in area non consentita o di segnalazione da parte di terzi»