In Provincia un tavolo tecnico per iniziative ambientali

Riuniti in Provincia di Padova i 102 sindaci, le associazioni di categoria, i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile per affrontare varie iniziative ambientali con il Tavolo Tecnico Zonale coordinato dal reggente Vincenzo Gottardo e dal consigliere delegato all’Ambiente Fabio Miotti.

Tavolo tecnico

«E’ importante – ha detto Vincenzo Gottardo - avere un tavolo coordinato per le iniziative ambientali. L’incontro si articola in tre momenti fondamentali: un primo riguardante l’emergenza idrica per fornire a tutti i Comuni una traccia di ordinanza condivisa da divulgare ai cittadini per invitarli ad adottare comportamenti consapevoli rivolti a diminuire e limitare il consumo dell’acqua e per poter circoscrivere i danni causati dalla siccità. Si è affrontato anche il tema dedicato alle restrizioni per le limitazioni del traffico per l’autunno e l’inverno prossimo. E’ stato studiato un piano con la città di Padova e i comuni della cintura urbana per programmare le domeniche ecologiche. In questo senso abbiamo creato un calendario condiviso per limitare il disagio delle categorie economiche e dei cittadini. Il tema ambientale non si ferma entro i confini di ciascun Comune, per questo è importante che la Provincia faccia da regia per un piano coordinato di interventi con tutto il territorio». La Provincia di Padova ha sentito tutte le associazioni di categoria, convocate prima di predisporre il provvedimento conclusivo, sono state ascoltate le richieste che hanno portato ad ampliare la deroga che va da sabato 17 dicembre a domenica 8 gennaio. In questo periodo si potrà circolare senza limitazioni.

Sindaci

«Vista la presenza dei sindaci – ha continuato Vincenzo Gottardo – è stato presentato il progetto della diga sul Vanoi. La proposta, sempre di maggior attualità, è stata illustrata dal presidente del Consorzio di Bonifica del Brenta e prevede la realizzazione di un serbatoio, una nuova scorta d’acqua che potrebbe, da una parte aumentare la sicurezza idraulica del territorio e dall’altra costituire una riserva per i periodi di siccità che sempre più spesso si riscontrano. Per questo, con l’avvallo dei sindaci del territorio, chiederemo al presidente delle Regione del Veneto Luca Zaia, di poter considerare seriamente questo progetto che potrebbe essere strategico per il territorio».

Comuni

«E’ il secondo anno – ha detto Fabio Miotti – che lavoriamo in modo condiviso con tutti i Comuni sui temi ambientali. L’anno scorso è stato difficile soprattutto spiegare alle Amministrazioni che non avevano mai adottato provvedimenti relativi a questa materia, ma oggi raccogliamo il lavoro fatto. Sono presenti quasi tutti i Comuni e l’obiettivo è quello di coordinare l’adozione di un’ordinanza che vada a normare sia il tema delle emissioni dei veicoli, delle abitazioni, dell’industria, sia il tema del risparmio idrico per contrastare la siccità. Tutte le azioni che mettiamo in campo sono delle buone prassi per gli anni successivi».