Qualità dell'aria: PM 10 a livelli elevati ma arriva il maltempo

L’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dall’Europa occidentale ha portato tempo stabile, assenza di precipitazioni, scarsa ventosità e accentuazione dell’inversione termica notturna, cioè fattori di bassa dispersività degli inquinanti atmosferici. Di conseguenza, fanno sapere da Arpav, anche i livelli di PM10 sono andati aumentando giorno per giorno, facendo scattare, a partire da giovedì 21 gennaio, il livello di criticità 1 in numerose zone della regione. La stazione di monitoraggio della Mandria ha raggiunto i 4 superamenti consecutivi del valore limite giornaliero, come anche quelle di Cittadella e Piove di Sacco.

Condizioni meteo

In queste ore, però, si sta verificando un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche, per l’arrivo di correnti cicloniche associate ad una bassa pressione di origine atlantica; questo influirà positivamente anche sulla qualità dell’aria. La pressione è già in calo: oggi, giovedì 21 gennaio, le prime precipitazioni, di modesta intensità, interesseranno soprattutto le zone centro-settentrionali della regione. Venerdì 22 gennaio, il tempo sarà perturbato e le precipitazioni, più consistenti rispetto a giovedì, si estenderanno a tutta la regione; inoltre, dal pomeriggio/sera, sulla pianura, sono previsti rinforzi dei venti dai settori orientali (in prevalenza da nord-est), che favoriranno un buon rimescolamento. Infine, un contenuto calo delle temperature in quota e la presenza di copertura nuvolosa determineranno l’attenuazione dell’inversione termica. Quindi, sia oggi che domani le condizioni meteorologiche saranno favorevoli alla dispersione delle poveri sottili. Per questi motivi, fino a lunedì compreso, come da disposizioni contenute nell’accordo di Bacino Padano, non vengono attivati i livelli di criticità superiori a quelli in vigore ad oggi, ovvero viene mantenuto il livello di criticità 0 in tutta la regione.