Dalla Regione arrivano 2 milioni per lo smaltimento rifiuti e la manutenzione dei centri raccolta

La giunta regionale ha approvato oggi 11 novembre due nuovi bandi in materia ambientale rivolti alle amministrazioni comunali. Il primo prevede l’assegnazione di contributi a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti, mentre il secondo è dedicato ad azioni di adeguamento e manutenzione straordinaria di centri di raccolta di rifiuti urbani.

“Con il primo bando, rivolto sia ad aree di proprietà del Comune sia ad aree private dove l’ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente – spiega l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin - mettiamo a disposizione dei comuni 1.290.000 euro. Il contributo potrà essere chiesto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e garantiremo la copertura del 100% della spesa su interventi che prevedano una spesa minima di 5mila euro e comunque che non superi 100mila euro. In relazione al bando per l’adeguamento e manutenzione straordinaria di centri di raccolta di rifiuti urbani– specifica l’assessore – per il quale abbiamo impegnato 1.050.000 euro, il contributo che potrà essere assegnato ai Comuni sarà a copertura del 50% dei costi dell’intervento, con una spesa minima di 20mila euro e fino a 80mila euro per singolo intervento». Per entrambi i bandi il termine di presentazione delle domande è il 30 novembre 2021. «Ancora una volta dimostriamo la nostra vicinanza alle amministrazioni comunali – conclude Bottacin - destinando loro risorse importanti per la tutela dell’ambiente e confermando che la questione ambientale e tutto ciò che ruota attorno alla transizione ecologica rappresenta per noi certamente una priorità».