Pulizia dell'idrovia a Camin, Retake Padova con 35 volontari raccoglie 100 sacchi di rifiuti

La giornata del 19 maggio 2024 è stata sicuramente un esempio di come la collaborazione e l’impegno possono fare una grande differenza per l’ambiente. I 35 volontari di Retake ETS, affiancati da PuliAmo Vigonza e Legambiente Padova, hanno affrontato una sfida impegnativa: ripulire le rive dell'idrovia a Camin, lungo Riviera Maestri del Lavoro.

Anche un albero di Natale di plastica

La folta vegetazione ha reso il lavoro più difficile, con rifiuti che erano stati abbandonati da tempo e ormai inglobati dal terreno e dagli arbusti, ma la determinazione dei volontari è stata premiata con la raccolta di circa 100 sacchi riempiti da una serie di materiali molto eterogenei: copertoni, cassette di plastica, imballaggi e persino un vecchio albero di Natale di plastica.

I rifiuti

Impressionante il numero di bottiglie di vetro e di plastica! Sono stati raccolti ben 8 sacchi solo di bottiglie di vetro, che sono state separate per il recupero del materiale. I sacchi per i rifiuti vengono forniti con continuità da Acegas Aps che collabora anche nella diffusione degli eventi e raccoglie tempestivamente il materiale raccolto.

Restituire bellezza

Questo intervento ha dimostrato quanto sia gratificante restituire bellezza ad un ambiente naturale. La felicità e la soddisfazione provate dai partecipanti sono il segno tangibile di quanto sia importante e appagante prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. Iniziative come questa non solo migliorano l'ambiente, ma rafforzano anche lo spirito comunitario e la consapevolezza ecologica.

Il prossimo evento

Retake dà ora appuntamento a sabato 25 maggio con l’evento nei quartieri: “DUE ORE PER LA MIA CITTA’” in cui in ogni quartiere i cittadini si incontrano per ripulire e prendersi cura delle aree comuni, per dare l’esempio e promuovere la cittadinanza attiva.

“Ritorneremo a completare la pulizia delle rive dell’idrovia in autunno” dicono i volontari di Retake.

Per informazioni scrivi a:

padova@retake.org

https://www.retake.org/

https://www.facebook.com/retakepadova

https://www.instagram.com/retakepadova/

Foto articolo da comunicato stampa