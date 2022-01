Ripartono all’Arcella i sabati ecologici e del riuso. Dal 2018 quasi 140 tonnellate di ingombranti raccolti

A partire da sabato 29 gennaio, ogni ultimo sabato del mese, tornerà in piazzale Azzurri d’Italia l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio.

Raee

I cittadini troveranno come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (Raee), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc. L’accesso contingentato sarà consentito nel rispetto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid e verrà disciplinato dagli operatori.

Più di 3.600 accessi e oltre 139 tonnellate di ingombranti

I Sabati Ecologici hanno riscosso da subito un grande successo tra i padovani, in particolare residenti dell’Arcella. Dal 2018, anno di lancio dell’evento, ad oggi sono state raccolte più di 139 tonnellate di materiale ingombrante in 39 giornate di servizio con oltre 3.600 accessi. Nel 2021 i cittadini hanno conferito più di 38 tonnellate di rifiuti ingombranti e l’affluenza è stata di quasi 1.300 accessi, con un picco di 170 accessi lo scorso mese di ottobre. Tra gli ingombranti più conferiti si trovano al primo posto i materassi, seguiti da reti del letto, divani, mobiletti e sedie in plastica. Successivamente, il legno rappresentato per la maggior parte da porte, sedie, comodini e bancali. Televisori, monitor e frigoriferi sono gli elettrodomestici più raccolti in occasione dei Sabati Ecologici in piazzale Azzurri d’Italia, dove è possibile conferire anche i tubi al neon dismessi.

Sabato del riuso

Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, i cittadini troveranno anche il desk gestito dall’Associazione “Rete Riuso Padova”, a cui donare in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita. Quanto raccolto da Rete Riuso Padova contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare tutti verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Modalità di accesso

In linea con le direttive di contrasto al Covid19, l'accesso al centro di raccolta mobile sarà regolato dagli operatori. L'ingresso sarà consentito a un massimo di due utenti alla volta, solo indossando mascherine, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro tra i presenti. L’obiettivo è quello di garantire la salute di cittadini e operatori, razionalizzando lo spostamento delle persone, minimizzando i rischi di assembramento e garantendo nel modo migliore possibile il rispetto di tutte le misure precauzionali.