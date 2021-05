Sabato Ecologico al Plebiscito per contrastare l'abbandono di rifiuti ingombranti

Il 22 maggio sarà un sabato green al centro sportivo Plebiscito. Presso l’area parcheggio dell’impianto sportivo di via Geremia, tra il capolinea dell’autobus e il campo da baseball, saranno attive le iniziative del Sabato Ecologico e del Riuso (dalle ore 9 alle ore 13) e uno speciale infopoint di Legambiente (dalle ore 10 alle ore 13) dedicato alla raccolta porta a porta in partenza dal 1° giugno nella zona Est dell’Arcella.

Sabato Ecologico

Al centro sportivo Plebiscito, i cittadini saranno accolti dagli operatori di AcegasApsAmga, pronti ad assisterli per il conferimento corretto e gratuito di quei rifiuti non gettabili nei normali contenitori della differenziata. Presso il centro di raccolta mobile allestito nell’area dalle 9 alle 13, i padovani potranno portare, ad esempio, piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie. L’iniziativa, che continuerà ad essere attiva ogni ultimo sabato del mese presso piazzale Azzurri d’Italia, è organizzata da Comune e AcegasApsAmga, per promuovere il decoro cittadino e contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti, particolarmente sentito nelle vie della zona.

Il desk del Riuso

Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, i cittadini troveranno anche il desk gestito da “Rete Riuso Padova”, l’associazione a cui donare in alternativa al conferimento ad AcegasApsAmga. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita. Quanto raccolto da Rete Riuso Padova contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo e progetti di solidarietà. Inoltre, la promozione del riuso mira a sensibilizzare tutti verso una cultura del consumo responsabile e del risparmio sia economico che di risorse. Gli operatori di Rete Riuso raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.

Infopoint di Legambiente

Sabato 22 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, sarà attivo nell’area parcheggio del centro sportivo anche un infopoint di Legambiente, per sensibilizzare la cittadinanza sulla nuova raccolta rifiuti porta a porta in arrivo all’Arcella Est dal 1° giugno. Per favorire la massima informazione possibile e supportare i cittadini all’imminente partenza del servizio nella zona, i volontari di Legambiente saranno a disposizione per aiutare i cittadini a familiarizzare con il nuovo servizio e a risolvere eventuali dubbi sulla nuova modalità di raccolta.

Modalità di accesso

L’accesso contingentato sarà consentito nel rispetto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 e verrà disciplinato dagli operatori. L’ingresso sarà consentito a un massimo di due utenti alla volta, solo indossando mascherine, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro tra i presenti. L’obiettivo è quello di garantire la salute di cittadini e operatori, razionalizzando lo spostamento delle persone, minimizzando i rischi di assembramento e garantendo nel modo migliore possibile il rispetto di tutte le misure precauzionali.