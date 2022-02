Il giardino Zantomio è salvo. Non si costruiranno palazzine e il parco sarà pubblico

Il giardino Zantomio rimarrà verde. Niente palazzine. L'amministrazione infatti ha autorizzato lo spostamento di cubatura con la speranza di realizzare un parco pubblico. E' l'area verde segreta in via Raggio di Sole, dove viveva la famiglia di vivaisti da cui prende il nome e oggi di proprietà dello Spes. Nel 2016 l'allora amministrazione Bitonci autorizza una variante urbanistica, concedendo sostanzialmente a Spes di costruire almeno 3 condomini in 4500 mq degli 8 mila totali. Nel frattempo parte una raccolta firme per la salvezza del giardino da parte dei residenti della zona e botanici. Da agosto dello scorso anno partono i sopralluoghi anche con il Soprintendente Fabrizio Magani e la trattativa con Spes, che si è chiusa in settimana con la decisione di uno scambio di aree. Nel Piano degli Interventi è stata inserita infatti la possibilità di riconoscere a Spes un luogo dove spostare la cubatura, ancora da individuare, salvando così il giardino con l'obiettivo di renderlo pubblico il prima possibile. «E' stato e sarà un lavoro sfidante - spiegano gli assessori al verde e all'urbanistica, Chiara Gallani ed Andrea Ragona - ma siamo riusciti a tutelare un bene prezioso per la collettività. Attorno al giardino Zantomio c'è stato molto interesse da parte dei cittadini, con cui ci siamo confrontati per trovare una soluzione. Ora non decideremo da solo cosa fare, ma lo faremo insieme a loro, magari cercando di coinvolgere l'Università e l'Orto Botanico. Sicuramente vogliamo renderlo pubblico».