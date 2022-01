Smog alle stelle, scatta l'allerta rosso: ferme anche le Euro 5 commerciali

Da domani, 22 gennaio, scatta il livello di allerta rosso per l’inquinamento atmosferico. Come comunicato in mattinata da Arpav, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico verranno inasprite ulteriormente le misure di limitazione del traffico, fermando i veicoli Euro 5 diesel commerciali fino a lunedì 24 compreso. Quindi camion e furgoncini di artigiani e commercianti sono a forte rischio.

Le regole

Con il livello di allerta rosso le nuove regole riguardano principalmente i veicoli commerciali: infatti oltre alle limitazioni previste dal livello arancio vengono bloccati per mezza giornata, dalle 8.30 alle 12.30, anche i veicoli commerciali Euro5 a gasolio. Per gli impianti termici rimane il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per le combustioni all'aperto le regole non cambiano rispetto ai livelli precedenti, rimane il divieto di combustione all’aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, divieto di falò e barbecue; divieto di spandimento di liquami zootecnici. Con l’allerta rossa decadono anche alcune deroghe (t,u,v), consultabili in Padovanet tramite la pagina generale: https://www.padovanet.it/notizia/20211112/misure-il-contenimento-dellinquinamento-atmosferico.

Domenica ecologica

Domenica 23 gennaio è prevista anche la prima domenica ecologica dell’anno. All'interno delle mura del '500 quindi il traffico sarà bloccato per tutti i veicoli, mentre nel resto del territorio comunale si applicheranno le regole dell’allerta rossa. Date le condizioni metereologiche, è molto probabile il semaforo rosso permanga anche con il bollettino di lunedì.

Gallani

L’assessora all’ambiente, Chiara Gallani: «Era prevedibile questo passaggio al semaforo rosso, la massima allerta possibile sulla qualità della nostra aria. Gran parte della Regione è in fase di sofferenza e l’agglomerato di Padova lo è in particolar modo, dal momento che abbiamo superato per dieci giorni consecutivi i livelli consentiti di concentrazione di Pm10. Il semaforo rosso segnala che l'aria è da giorni inquinata oltre il limite e, al di là delle restrizioni, è necessario riflettere sulla situazione perché ciascuno di noi in questi giorni faccia la propria parte: possiamo rinunciare ad usare l'automobile una volta di più, o organizzare un car pooling, o considerare di abbassare di un grado la temperatura in casa o in ufficio. Ricordo il canale Telegram e Gaia, il nuovo assistente virtuale telefonocio, dove si possono reperire le informazioni sempre aggiornate sui livelli di inquinamento».