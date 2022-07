Scoli: arriva a Montegrotto Terme la manutenzione «gentile»

Non più argini rasati sempre a zero: a Montegrotto Terme in alcuni degli scoli seguiti dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione arriva la manutenzione «gentile», ossia con una maggior attenzione per gli aspetti ambientali.

Biodiversità

La novità riguarda una percentuale significativa di scoli che presentano le caratteristiche necessarie per garantire la conservazione degli habitat e delle biodiversità delle specie vegetali autoctone. Per Montegrotto Terme si tratta del Menona, del Cannella il Rio spinoso e un tratto del Rialto.

Scoli

Lungo gli scoli interessati sono stati posizionati degli appositi cartelli con codice QR attraverso il quale i cittadini potranno avere informazioni precise sulle modalità e i tempi della “manutenzione gentile”. «In un momento storico così difficile per i cambiamenti climatici e la necessaria salvaguardia dell’ambiente - afferma il Consigliere comunale Omar Turlon - riteniamo sia giusto adottare delle politiche di questo tipo a tutela tutto degli insetti, della flora e della fauna per cercare di tutelarli e consentire una depurazione delle acque in modo naturale».