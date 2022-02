Smog, finisce l'allerta rosso: tornano a circolare Euro 4 e 5

Da domani 5 febbraio torna l'allerta verde. Dopo due settimane di stop per l'allerta rosso potranno quindi tornare a circolare le Euro 4 e 5. Il verde infatti prevede il divieto di circolazione per Euro 0, e 1 a benzina e fino alle Euro 3 diesel. Fino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza per contagio da Covid-19 (attualmente previsto fino al 31 marzo), il blocco dei veicoli Euro 4 a gasolio, con il livello di allerta verde non viene applicato. Le limitazioni sono in vigore dal primo ottobre e finiranno il 30 aprile. Valgono da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Gallani

«In questi ultimi giorni il vento ha aiutato a ripulire l’aria della pianura padana, concedendoci una tregua dopo questi giorni di forte inquinamento dell’aria - commenta l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - .La situazione si sta già di nuovo stabilizzando quindi è possibile il semaforo verde duri solo qualche giorno. Ricordo che dopodomani ci sarà la domenica sostenibile, e l’invito è quello di lasciare a casa l’auto e muoversi in centro con il trasporto pubblico o con i mezzi in sharing, per i quali ricordo sono previsti sconti».