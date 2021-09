Tornano le domeniche ecologiche, centro storico chiuso alle auto il 19 settembre

Tornano le domeniche ecologiche. La prima di sette è prevista per il 19 settembre. Si parte con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (il cui slogan quest’anno è “Muoviti sostenibile ... e in salute”) che partirà giovedì prossimo e si concluderà il mercoledì successivo 22 settembre. Nell'arco di questi 7 giorni è compresa anche la chiusura temporanea al traffico veicolare nella zona perimetrata delle mura cinquecentesche.

Obiettivo

L'obiettivo rimane quello di «proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dell’auto privata, con benefici per l’ambiente e la salute pubblica» si legge nell'ordinanza dirigenziale con cui l'amministrazione ordina il blocco del traffico.

I divieti

Il divieto riguarderà tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 10 alle 18 nelle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito.