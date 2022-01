Stop alle auto in centro per la domenica ecologica del 23 gennaio

Da gennaio a maggio 2022 saranno cinque le domeniche ecologiche organizzate dall’assessorato all’ambiente del Comune di Padova. La prossima è quella del 23 gennaio. Il provvedimento, che chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, si basa su un’approvazione della ciunta regionale, in attuazione del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, condivise con i comuni capoluogo del Veneto e con i limitrofi, che fanno parte dell’agglomerato di Padova.

Lo stop

Il primo appuntamento è in calendario domenica 23 gennaio 2022, con il blocco del traffico per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Nelle strade chiuse al traffico, potranno invece circolare le biciclette, le auto elettriche e i monopattini. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova al link: https://www.padovanet.it/informazione/domenica-ecologica-del-23-gennaio-2022

Le zone chiuse al traffico

Il divieto di circolazione, in tutte e cinque le domeniche, riguarderà le seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari:via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Eventi

Contestualmente alla chiusura al traffico nell'area del centro storico, in tre delle cinque domeniche ecologiche l’amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi in città all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita. Nelle giornate di domenica 20 febbraio, 20 marzo e 24 aprile 2022 piazze e parchi cittadini saranno animati da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sulle tematiche ambientali per adulti e bambini.



Assessora Gallani

«Da quando, il 10 novembre 2020, la Corte di Giustizia europea ha condannato il nostro Paese per aver violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria, le istituzioni italiane – a vario livello – hanno cercato di porre in atto delle misure per migliorare questa situazione che grava sull’ambiente e la salute di milioni di cittadini. Le domeniche ecologiche programmate dallo scorso ottobre al prossimo aprile fanno parte quindi degli interventi definiti dalla Regione Veneto e rappresentano importanti, seppur simboliche, occasioni per riflettere sui nostri stili di vita nonché opportunità per trascorrere del tempo all’aria aperta, grazie al programma di iniziative ricreative ideato dal Comune di Padova che riempirà il centro storico di laboratori, eventi e iniziative ricreative di qualità»