Tornano le "gialline", GoodBike cambia modelli e colore ma allo stesso prezzo

Nei prossimi giorni le nuove biciclette a disposizione dei cittadini e turisti e una nuova veste grafica per il servizio di Bicincitta Italia. Ritornano le "gialline" degli anni Novanta. Rinnovo completo per il servizio di bike sharing della città di Padova, grazie alle nuove biciclette che entro la fine di ottobre verranno messe su strada, a bordo delle attuali 28 stazioni di bike sharing. Il rinnovo passa attraverso anche ad nuova veste grafica: le stazioni di bike sharing diventano blu - colore ispirato ai capolavori di Giotto – con informazioni più immediate ed intuitive, e le nuove biciclette saranno di colore giallo acceso, più facilmente riconoscibili dall’utenza.

Ragona

«Un rinnovo che è anche un rilancio del primo sistema di bike sharing della città - dichiara Andrea Ragona, assessore alla mobilità - e le famose biciclette rosse, non solo cambiano colore, ma avranno una nuova veste più smart. Sono un mezzo che in città è apprezzato in particolare da alcune persone, perché hanno delle caratteristiche differenti rispetto al bike sharing a flusso libero. Permettono di allargare la nostra offerta di mezzi sostenibili ed accessibili e di perseguire quindi l’obiettivo di offrire quante più modalità di trasporto alternativo all’auto possibili».

GoodBike

«Siamo orgogliosi di investire nella città di Padova con un progetto di rinnovamento radicale del servizio GoodBike - dichiara Gianluca Pin (in foto in basso con l'assessore Ragona) – direttore commerciale di Bicincitta italia - un impegno importante che consolida il rapporto di fiducia con i nostri utenti e con la città». Con l’abbonamento GoodBike i primi 30 minuti di utilizzo sono sempre gratuiti, il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 e le biciclette sono disponibili, in modo ordinato, sulle stazioni di bike sharing collocate in città.