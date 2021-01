Via Falloppio chiusa nel week end per permettere la potatura del grande platano in piazzetta Nievo

Il grande platano di Piazzetta Nievo, sia per la sua dimensione che per la posizione particolare, viene periodicamente monitorato e sottoposto ad adeguati interventi di manutenzione. Per questo sabato 23 e domenica 24 via Falloppio chiude al traffico, per permettere gli interventi di monitoraggio e di potatura del grande platano, in piazzetta Ippolito Nievo. Intanto, nella giornata di oggi, mercoledì 20 gennaio, verranno eseguiti alcuni monitoraggi che consistono in prove di valutazione della stabilità: una prova di trazione controllata ed alcune tomografie dei rami principali a varie altezze. Vista la posizione dell’albero sarà necessario occupare temporaneamente la carreggiata stradale di via Falloppio, tramite limitazioni di corsia e deviazioni del traffico, mantenendo comunque la possibilità di transito per i mezzi di soccorso.



Potatura

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio, indicativamente dalle ore 7.00 alle 18.00, saranno eseguite le potature di riduzione della chioma e la sostituzione degli attuali consolidamenti tramite cavi dinamici dei rami. L’esecuzione delle potature è prevista sia in arrampicata che con l’utilizzo di piattaforme aeree. L’assessora al Verde Chiara Gallani dichiara in merito: «La cura degli alberi è una delle attività a cui il Settore Verde si dedica costantemente. Il platano di Piazzetta Ippolito Nievo è uno dei più importanti esemplari della città, seguito con costanza, con monitoraggi periodici per seguirne lo stato di salute».

Traffico

Nello specifico sabato 23 l'occupazione del cantiere riguarderà la semicarreggiata di via Falloppio con direzione Ospedali-Stazione, quindi il traffico veicolare in ambedue i sensi di marcia verrà garantito sulla semicarreggiata opposta. Tenuto conto che via S. Eufemia verrà chiusa all'imbocco di via Falloppio, i residenti e gli aventi diritto accederanno nella suddetta località da via S. Massimo, grazie all'inversione del senso di marcia della via che verrà disposto dal Settore Mobilità. Domenica 24 invece l'occupazione del cantiere interesserà tutta la carreggiata. Considerata la vicinanza del polo ospedaliero, verrà garantito il transito in ambedue i sensi di marcia dei soli mezzi di trasporto e soccorso pubblico. Il Settore Polizia Locale procederà all'attività di controllo e vigilanza sul buon andamento della circolazione veicolare. In caso di maltempo l’intervento verrà rimandato.