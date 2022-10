Vigili del Fuoco e Protezione Civile aprono le porte ai cittadini per una campagna di sensibilizzazione

In occasione della “Settimana della Protezione Civile” e della “Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali”, le sedi operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova saranno visitabili dai cittadini che potranno vedere gli automezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione al Comando.

Territorio

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici favorendo l’adozione di comportamenti consapevoli sui rischi potenziali del territorio e sui comportamenti fondamentali per prevenirli, gestirli e superali. L’iniziativa si terra sabato 15 ottobre con orario 15:00/18:00 e domenica 16 ottobre con orario 10:00/12:00 e 15:00/18:00. Le sedi interessate sono: la Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Padova ed i Distaccamenti dei vigili del Fuoco di Abano, Cittadella, Este e Piove di Sacco