Vigodarzere, grandi pulizie di inizio primavera, protagonisti i ragazzi delle scuole

Grandi pulizie di inizio primavera a Vigodarzere. Domenica 19 marzo dalle 8.30 alle 12 è in programma la Giornata ecologica promossa dal Comune di Vigodarzere, dall’associazione “Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” e da Etra.

Lo slogan scelto dagli organizzatori per la Giornata di sensibilizzazione sull'ambiente a partire dalla cura per il proprio territorio è: “L’ambiente è la nostra casa e come tale dobbiamo rispettarla”. Protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze delle scuole, che dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. La Giornata ecologica è aperta, inoltre, a tutti i cittadini che vorranno partecipare. «Etra è sempre vicina ai Comuni e ai cittadini che intendono migliorare l’ambiente dove vivono, agendo in prima persona – spiega il Presidente di Etra, Flavio Frasson –. Forniremo tutta l’attrezzatura e le dotazioni necessarie per la raccolta e per permettere che l’intervento di pulizia si svolga in modo corretto e nella massima sicurezza. Al termine verrà effettuato dai nostri addetti il ritiro straordinario dei rifiuti recuperati».

«Una mattinata in cui teoria e buone pratiche si accompagneranno – commenta il Sindaco Adolfo Zordan - permettendo alle giovani generazioni di toccare con mano e di vedere le conseguenze di incuria e maleducazione». Tra i partecipanti alle precedenti edizioni anche numerosi genitori che fanno parte dell’associazione “Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” che ha promosso a Vigodarzere numerose iniziative come la riqualificazione, a suon di pennellate di colori, delle cabine Enel, dei sottopassi carrai e dei percorsi pedonali della stazione degradati dal tempo o da scritte imbrattanti e giornate di attenzione all’ambiente.

«Tutte le associazioni rappresentano un valore aggiunto nel nostro Comune - commenta l’Assessore all'ambiente, Alessandra Bergamin - Tra queste l'associazione ‘Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere’ che ha promosso numerose iniziative di sensibilizzazione e di riqualificazione del nostro territorio che coinvolgono le scuole e non solo. Eventi che hanno un notevole impatto educativo sulle nuove generazioni, ma anche sugli adulti che vi partecipano, oltre a rappresentare un esempio per tutta la cittadinanza di rispetto e cura dell'ambiente. Ringrazio dunque il presidente Davide Menegotto, con cui condivido la passione per il nostro ambiente, e tutti i soci dell’Associazione». Il ritrovo è domenica 19 marzo alle 8.30 in Piazza Bachelet a Vigodarzere, dove verranno consegnati agli alunni delle classi e ai cittadini partecipanti gli strumenti necessari messi a disposizione da Etra. Divisi in piccoli gruppi, raccoglieranno i rifiuti abbandonati in strade, parchi e piazze. «Grazie ai nostri partner storici e ai nuovi sponsor che ci sostengono con entusiasmo e vicinanza – conclude il Presidente dell’associazione, Davide Menegotto –.Questo significa fare rete per un obiettivo che ci accomuna tutti e che ci spinge a dedicare parte del nostro tempo ad azioni importanti per il territorio».

Nella stessa giornata di domenica 19 marzo, in collaborazione con i Comuni di Limena, Vigodarzere, Cadoneghe e con l’Associazione “Elementi negativi Carpteam” ed Etra, si svolgerà una pulizia all’interno dell’alveo del Brenta con l’utilizzo di barche.