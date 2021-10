Zero multe nel primo giorno di stop alle auto inquinanti

E' un inizio soft quello dello stop alle auto inquinanti. Da oggi primo ottobre è previsto che i mezzi più vecchi non possano circolare, ed è entrato in vigore anche il nuovo provvedimento che prevede norme più severe anche per le Euro 4 ed Euro 5. Oggi ci sono stati diversi posti di blocco alle entrate e alle uscite della città, ma su indicazione dell'amministrazione, gli agenti della polizia locale non hanno multato nessuno ma solamente informati i conducenti delle nuove regole da seguire fino ad aprile. In tutto sono stati 135 veicoli controllati e circa 250 le informazioni telefoniche fornite.

Gallani

«Primo giorno di limitazioni quindi primo giorno di controlli da parte della polizia locale, in 9 postazioni. In questi primi giorni, come ogni anno, non si sanziona perché il lavoro principale è quello dell’informazione ai cittadini, a maggior ragione dati tutti i cambi delle regole previsti per questa stagione. Ringrazio la polizia locale per il prezioso lavoro anche di supporto ai cittadini» le parole dell'assessora all'ambiente Chiara Gallani, che ha anche fatto visita agli agenti in mattinata.