"Arriva l'estate...": la guida 2021 del Comune per l'anziano nelle situazioni di bisogno

L'ufficio Attività creative del Settore Servizi Sociali ha realizzato la guida "Arriva l'estate 2021 - Guida per persone anziane" per informare la cittadinanza, ed in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo nella città di Padova.

In particolare fornisce indicazioni su:

luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia;

associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto e parlare, un’importante occasione non solo per ridurre il malessere del caldo, ma anche il disagio della solitudine;

sportello gratuito di supporto psicologico;

attività ludico socializzanti;

servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio;

piscine che prevedono agevolazioni per persone over 65;

parchi dove sostare e passeggiare.

La guida completa è scaricabile qui: Guida Arriva l'estate 2021

La guida cartacea è stata anche distribuita in vari luogho della città. Nel dettaglio:

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Luogo via Giotto , 34 Padova

Telefono 049 8205088

Fax 049 8207121

Orario riceve su appuntamento. Risposta telefonica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, martedì dalle 15:00 alle 16:30

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Segato

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo

Info web

