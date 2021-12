Aperte le iscrizioni alle attività creative dedicate agli over 60

L’Ufficio Attività Creative Terza Età del Settore Servizi Sociali offre per il 2022 un programma di attività ricreative rivolte ai cittadini padovani over 60. L’appuntamento settimanale con le attività proposte è da molti anni un’occasione per gli anziani di favorire il proprio benessere psicofisico e il potenziamento delle abilità, oltre che un importante strumento di aggregazione sociale e culturale.

Programmazione

La programmazione prevede lo svolgimento sia di corsi in presenza, se la situazione epidemiologica lo consentirà, sia di corsi in modalità online, a partire dalla fine di gennaio 2022. Le attività saranno organizzate in conformità con le misure di sicurezza in materia di Covid-19 disposte dal Governo e dal Ministero della Salute. I corsi in presenza sono: acquerello, animazione teatrale, balli di gruppo, canto corale, computer, danze popolari, lingua francese, lingua inglese, lingua spagnola, modellato e creta, pittura, ricamo, yoga. I corsi online sono: acquerello e tecniche di memoria.

Domande

La domanda di partecipazione ai laboratori creativi deve essere presentata esclusivamente online, entro il 17 dicembre 2021, compilando l'apposito modulo. Tutte le informazioni rispetto ai corsi saranno consultabili nella pagina dedicata sul sito www.padovanet.it. Per l’iscrizione è necessario possedere i seguenti requisiti: aver compiuto i 60 anni di età, essere residenti nel Comune di Padova ed essere in condizione non lavorativa. Per partecipare alle attività in presenza sarà obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass). Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Creative Terza Età al n. 049 8205088 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 12:00 / martedì dalle 15:00 alle 16:30 o inviare una e-mail a: segreteriaterzaeta@comune.padova.it. Inoltre, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attività, eventi e nuove proposte rivolte alla Terza Età è possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite il sito di Padovanet o facendo richiesta all’Ufficio Attività Creative Terza Età.