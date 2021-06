Iniziative per la terza età "Finalmente... arriva l'estate 2021"

Per chi ha più di 60 anni, per partecipare ai corsi è necessaria l'iscrizione telefonando al numero 049 8205088 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì dalle ore 15 alle 16.30

L'ufficio attività creative terza età del Settore Servizi Sociali propone una serie di iniziative rivolte agli over 60, residenti nel Comune di Padova, in condizione non lavorativa.

Scarica il volantino "Finalmente... arriva l'estate 2021"

Tante proposte per garantire ai cittadini anziani la possibilità di trascorrere piacevoli momenti di incontro e svago, presso luoghi all’aperto e sale comunali di quartiere.

La programmazione prevede iniziative ludico-ricreative, attività motorie per il benessere psicofisico, approfondimenti culturali, occupazioni individuali ed attività di gruppo.

Le attività si svolgono dal 21 giugno al 10 settembre.

Programma

ANIMAZIONE E SOCIALITA'

Giochi, tornei e quiz; virtual tour, letture e incontri tematici; yoga e zumba gold; laboratori.

Le attività proposte si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, presso le seguenti sedi:

Quartiere 1

laboratori di via Bonporti, 46

laboratori di via Bonporti, 46 Quartiere 2

sala polivalente di via J. da Ponte, 7

sala polivalente di via J. da Ponte, 7 Quartiere 3

sala N. Iotti di via Prosdocimi, 2/a

sala N. Iotti di via Prosdocimi, 2/a Quartiere 4

sala I. Scapolo di via M. Sanmicheli, 65

sala I. Scapolo di via M. Sanmicheli, 65 Quartiere 5

atrio ex scuderie di piazza Napoli, 41

atrio ex scuderie di piazza Napoli, 41 Quartiere 6

sala Giotto di via Astichello, 18

Le attività sono sospese dal 9 al 20 agosto.

Costi: attività gratuite

SPORT E BENESSERE

Pilates, antalgica, tonificazione, rieducazione al passo, prevenzione cadute, circuiti; stretching, ginnastica posturale, rilassamento; aerobica dolce, giochi, caccia al tesoro, bowling.

Le attività proposte si svolgono presso le seguenti sedi:

Quartiere 1

palestra Petron e spazi verdi adiacenti vicolo San Massimo, 17/a

martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30

palestra Petron e spazi verdi adiacenti vicolo San Massimo, 17/a martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30 Quartiere 2

parco e casetta Piacentino, via D. Piacentino

lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 11.30

parco e casetta Piacentino, via D. Piacentino lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 11.30 Quartiere 3

parco Farfalle e sala S. Pertini, via R. Bajardi, 5

martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30

parco Farfalle e sala S. Pertini, via R. Bajardi, 5 martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30 Quartiere 4

palestra Vlacovich e spazi verdi adiacenti, via Vlacovich, 6

dal 28 giugno, lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 11.30 oppure martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30

palestra Vlacovich e spazi verdi adiacenti, via Vlacovich, 6 dal 28 giugno, lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 11.30 oppure martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30 Quartiere 5

portico nord ex Fornace Carotta e giardino Napoli, piazza Napoli, 41

lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 11.30 oppure martedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30

Le attività sono sospese dal 9 al 13 agosto.

Costi: 57 euro per ciascun turno

Iscrizioni

Per partecipare ai corsi è necessaria l'iscrizione telefonando al numero 049 8205088 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì dalle ore 15 alle 16.30.

Riferimenti

Ufficio Attività creative terza età - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova

Luogo via Giotto , 34 Padova

Telefono 049 8205088

Fax 049 8207121

Orario riceve su appuntamento. Risposta telefonica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15 alle 16.30

Email segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Segato

Sostituto del responsabile del procedimento dott.ssa Sara Bertoldo

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/iniziative-la-terza-et%C3%A0-finalmente-arriva-lestate-2021