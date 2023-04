Per informazioni o per iscrizione telefonica: 380 1264956 (Associazione Mondogira APS)

Le iscrizioni per i soggiorni climatici proposti dal Comune di Este sono ancora aperte, con tre nuove date, presso la Biblioteca Civica nei seguenti giorni/orari:

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0429 617554

Si potrà effettuare la propria iscrizione ai soggiori proposti presso la Biblioteca Civica di Este - via Zanchi 17 il giorno 5 aprile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Este; potranno essere accolti anche cittadini non residenti su disponibilità di posti al termine delle iscrizioni.

Soggiorni climatici per over 60: nuove date per le iscrizioni a Este