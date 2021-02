Sportello per il risparmio energetico del Comune di Padova: info gratuite su prenotazione

Per fissare un appuntamento con il personale dello Sportello è sufficiente accedere al servizio iCUP del Comune di Padova e cliccare su “Sportello per il risparmio energetico” e successivamente sul tasto “Prenota”. L’utente potrà scegliere il giorno e l’ora nell’agenda e cliccare su “+” per finalizzare la registrazione. In seguito alla prenotazione si riceverà conferma dell’appuntamento via email

Attenzione: il servizio è dedicato a residenti nel Comune di Padova ed è fruibile, in forma gratuita, su appuntamento telefonico.

Il Comune di Padova ha attivato lo Sportello per il risparmio energetico.

Il servizio è rivolto a cittadini, amministratori condominiali, operatori del settore ed è fruibile, in forma gratuita, su appuntamento telefonico.

Lo sportello, attraverso personale qualificato, offre un servizio informativo e di consulenza tecnica sui seguenti argomenti:

come ridurre i consumi energetici nella propria abitazione e risparmiare in bolletta;

quali tecnologie scegliere per gli interventi di efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

come beneficiare delle forme di incentivazione fiscale esistenti e come finanziare gli interventi.

Lo sportello è focalizzato sugli incentivi fiscali del Superbonus 110, agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Come prendere appuntamento

Per fissare un appuntamento con il personale dello Sportello è sufficiente accedere al servizio iCUP del Comune di Padova e cliccare su “Sportello per il risparmio energetico” e successivamente sul tasto “Prenota”. L’utente potrà scegliere il giorno e l’ora nell’agenda e cliccare su “+” per finalizzare la registrazione.

In seguito alla prenotazione si riceverà conferma dell’appuntamento via email.

L’appuntamento sarà telefonico; l’utente sarà contattato direttamente dallo Sportello al numero indicato in fase di registrazione.

Per annullare o spostare l’appuntamento è possibile scrivere una email all’indirizzo risparmio.energetico@comune.padova.it.

Giorni e orari per l’appuntamento telefonico

martedì: dalle 9 alle 14

giovedì: dalle 12 alle 17

L’appuntamento telefonico ha una durata massima di 30 minuti.

IN EVIDENZA: domande frequenti (faq) per l’accesso al Superbonus nel Comune di Padova

Il servizio è erogato nell’ambito del progetto europeo PadovaFIT Expanded, che intende fornire ai cittadini informazioni, assistenza tecnica, giuridica e finanziaria, nonché strumenti contrattuali e decisionali per la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi di risparmio energetico.

Riferimenti

Sportello risparmio energetico - Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Luogo via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Email risparmio.energetico@comune.padova.it

PEC ambiente@pec.comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento ing. Simone Dallai

Informazioni

Progetto europeo PadovaFIT Expanded

Un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione energetica delle abitazioni

