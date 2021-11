Ad Albignasego i certificati anagrafici si possono richiedere anche online

A partire dal 15 novembre i cittadini di Albignasego potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo Sportello del Cittadino in municipio. Questo grazie all’adesione, il 23 giugno 2020, all’Anagrafe Unica della Popolazione Residente (ANPR), un progetto del Ministero dell’Interno che ha unificato i dati anagrafici di tutti i cittadini italiani in un unico sistema accessibile da ogni amministrazione pubblica.

I documenti

Stando comodamente a casa sarà possibile scaricare diversi certificati per sé o i membri della propria famiglia: il certificato di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza e residenza Aire, stato civile e stato di famiglia anche in forma congiunta, stato di famiglia Aire e stato di famiglia con rapporti di parentela, residenza in convivenza, stato libero, anagrafico di unione civile e contratto di convivenza. Sarà sufficiente accedere al https://www.anpr.interno.it/ attraverso la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns): il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.