Rinnovare la tessera sanitaria, le indicazioni di Ulss 6

La Tessera Sanitaria Nazionale (TEAM):

è lo strumento di accesso ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale;

certifica il codice fiscale;

è la Tessera Europea di Assistenza Malattie (TEAM) in tutti i paesi dell'Unione Europea, in quelli appartenenti all'Area SSE (Spazio Economico Europeo) cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonchè in Svizzera.

In caso di soggiorno in uno degli Stati sopra elencati il possessore della Tessera ha diritto all'assistenza sanitaria, senza altre autorizzazioni preventive.

La Tessera Sanitaria Nazionale TEAM è rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e ha una scadenza. In prossimità della scadenza, l'Agenzia delle Entrate invia tramite posta la nuova tessera all'indirizzo di residenza.

La tessera scaduta non va riconsegnata: può essere utilizzata per certificare il codice fiscale. Non può essere utilizzata per accedere ai servizi sanitari e come TEAM.

Se, alla scadenza, la tessera non fosse ancora pervenuta e l'utente dovesse recarsi in uno degli Stati sopra indicati, ci si può rivolgere allo sportello amministrativo distrettuale dove verrà rilasciato un certificato provvisorio per l'assistenza sanitaria all'estero.

Se viene smarrita o rubata, è possibile chiedere un duplicato:

presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;

presso gli sportelli amministrativi distrettuali dell'Azienda.

La nuova tessera verrà recapitata all'ultimo domicilio fiscale risultante all'Anagrafe Tributaria.

In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale.

La Tessera Sanitaria Nazionale/TEAM non sostituisce la Tessera Sanitaria Regionale di cartone.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il portale della Regione del Veneto o il Progetto Tessera Sanitaria

