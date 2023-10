Servizi nei quartieri: la carta di identità elettronica arriva al Quartiere 6 

Dal 17 ottobre, per due mattine a settimane, sarà possibile prendere appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica anche negli uffici del Quartiere 6, in via Dal Piaz.

Da venerdì scorso infatti è possibile, sull’apposito sito, prendere appuntamento anche in quella sede. Il servizio verrà svolto il martedì e il giovedì mattina.

L’attivazione del servizio è avvenuta anche in seguito di una richiesta da parte dei cittadini del Quartiere, che hanno raccolto e consegnato agli uffici competenti ben 846 firme per aumentare alcuni servizi presenti in Quartiere e l’accesso in particolare ai Servizi Demografici.

L’assessora ai Quartieri Francesca Benciolini: «Un’iniziativa che rientra nel generale piano di accessibilità dei servizi nei Quartieri, in modo da avvicinare i luoghi e renderli più fruibili in un'ottica della città dei 15 minuti. E' un progetto che stiamo perseguendo da anni e che permette di richiedere ora anche al Quartiere 6 la Carta di Identità elettronica, uno dei pochi documenti per i quali non è possibile ricorrere ai servizi online. Abbiamo così anche dato risposta ad una raccolta firme che richiedeva questa presenza, per un miglior servizio in particolare alla popolazione anziana. Abbiamo lavorato in questa direzione e, laddove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, il nostro impegno è quello di organizzare i servizi sulla base delle esigenze concrete dei territori».