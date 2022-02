Al via dal 7 febbraio il nuovo portale prenotazioni online del comune di Este

Da lunedì 7 febbraio, cittadini e professionisti di Este potranno prenotare i propri appuntamenti con gli uffici del Comune di Este direttamente da casa, 24 ore su 24. Sarà infatti inaugurato il nuovo portale prenotazioni online.

Un servizio utile

«Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Este, iniziato nel 2021 con l’inaugurazione dello Sportello Telematico Polifunzionale – afferma il Sindaco Matteo Pajola. - Si tratta di un modo per essere più vicini al cittadino e maggiormente raggiungibili, in qualsiasi momento della giornata. Il Portale Prenotazioni Online è uno strumento utile ed efficace che permetterà agli utenti e agli uffici di ottimizzare il lavoro, senza lunghe attese telefoniche. Sarà una grande occasione di crescita e miglioramento dei servizi».

Il portale

Il Portale sarà raggiungibile direttamente dal sito web del comune o tramite il link https://este.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online.

Come fare

Per prenotare il proprio appuntamento sarà sufficiente accedere al Portale con il proprio Spid, selezionare poi il servizio di interesse e scegliere una delle ‘slot’ in verde, ovvero la fascia oraria ancora libera che si preferisce. Seguirà una mail di conferma della prenotazione, nella quale verranno indicati anche eventuali documenti da portare con sé. Una volta confermata la prenotazione, sarà sufficiente recarsi in Comune nel giorno e nell’orario richiesti. Per annullare la prenotazione, sarà possibile cancellarla direttamente dalla sezione ‘Le mie prenotazioni’ del portale.

Come accedere

In futuro si potrà accedere al Portale con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

I servizi

Tra i servizi prenotabili, per la sezione ‘Polisportello – URP’ il cambio di residenza, certificati vari, l'autentica di firme su dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la protocollazione di documenti e molto altro.

Per l’ufficio ‘Stato Civile’, le dichiarazioni di nascita e morte, le pubblicazioni di matrimonio, la prenotazione sala comunale per i matrimoni civili, separazioni, divorzi, giuramenti per l'acquisizione della cittadinanza italiana; ma anche servizi cimiteriali.

L’ufficio ‘Tributi’ sarà prenotabile per lo Sportello Calcolo dell’IMU, per la verifica Posizione IMU, per istanze di rimborso e per le domande di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Anche i Servizi Sociali sono tra le risorse prenotabili, per quanto riguarda l’Ufficio Casa per la gestione delle case popolari comunali e l’Asilo Nido Arcobalena.

Sarà possibile prenotare un appuntamento anche con i tecnici di Urbanistica ed Edilizia Privata, per pratiche edilizie o di urbanistica.

«Ringrazio tutti gli Uffici per la volontà e la disponibilità di aggiornarsi costantemente per fornire un migliore servizio al cittadino. - conclude il Sindaco Pajola. - L’utilizzo di strumenti digitali permette immediatezza e praticità per utenti e dipendenti.»

Non solo online

Permane, comunque, la possibilità di prenotare via mail o telefonicamente i propri appuntamenti, contattando direttamente gli uffici di riferimento.