Il Comune paga le rette dello sport a 157 famiglie

Dopo il successo della prima fase i numeri di "Padova Gioca" raddoppiano. Parliamo dei contributi fino al 50% per pagare le rette dei giovani iscritti alle società sportive della città, introdotto all'inizio dell'anno dall'assessore Diego Bonavina. Un modo per favorire da un lato le famiglie e dall'altro le stesse società, messe in difficoltà dagli stop prolungati causati della pandemia e dai lockdown. Dopo un primo bando nel primo semestre, l'amministrazione a settembre ha investito altri 50mila euro per un secondo avviso a cui stavolta hanno partecipato in 165 famiglie (78 quella della prima fase). Di queste, 157 domande sono state approvate e avranno diritto al sostegno per pagare il mensile.