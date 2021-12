Patto tra Inps, Caritas e Servizi sociali: «Troveremo fino all'ultima persona che non accede ai sostegni economici»

E' stato firmato oggi 10 dicembre a Palazzo Moroni un protocollo d'intesa per sostenere chi non riesce ad accedere ai sostegni economici previsti dall'Inps. L'ente di previdenza sociale ha sottoscritto un accordo con Comune e Caritas per andare alla ricerca sul territorio di persone o famiglie che non conoscono i servizi garantiti da Inps. Parliamo quindi di reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, Naspi o assegni di invalidità civile e altre formule di sostegno, a cui magari in molti neanche sanno di poter accedere. Per questo, grazie al protocollo, ora potranno arrivare le segnalazioni. Poi ci saranno dei questionari da sottoporre per verificare la situazione personale e iniziare i contatti con l'Inps attraverso i patronati, con l'obiettivo di erogare poi la prestazione. Una formula che ha già funzionato a Roma, Napoli e Milano. «Questa intesa ci consente di raggiungere le fasce più povere per cui sono previste delle erogazioni – spiega il direttore Formichella – e che spesso non sanno come utilizzare gli strumenti per accedere o di averne diritto». «E' un modo concreto per cambiare la vita delle persone e costruire la rete di cui c'è bisogno - aggiunge l'assessora al sociale Marta Nalin, che insieme ad Inps e Caritas ha seguito in prima persona il progetto – e finalmente adesso è stato istituito un tavolo che monitorerà l'evoluzione di questo programma». «Questi risultati arrivano quando c'è vera collaborazione tra istituzioni» sostiene invece il sindaco, Sergio Giordani. «Oltre alla fascia che purtroppo vive già emarginata, spero che questo piano serva a raggiungere quell'area grigia delle nuove povertà, magari disabituata a relazionarsi per chiedere aiuto» chiude don Lorenzo Rampon, direttore della Caritas Diocesana. Nulla vieta, tra l'altro, a chi verrà a conoscenza di questo servizio di farsi avanti volontariamente.