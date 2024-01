Quale scuola o università? Servizio di orientamento individuale gratuito del comune di Montegrotto

Il servizio Informagiovani del comune di Montegrotto Terme, gestito dalla cooperativa La Bottega dei Ragazzi, offre agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo grado la possibilità di riflettere sulla scelta del loro percorso formativo.

Gli incontri

La proposta si sviluppa in tre incontri individuali: un primo incontro per la presentazione, raccolta e analisi del contesto personale, familiare e scolastico; un secondo incontro per la somministrazione del test Magellano Junior per alla scelta della scuola secondaria di II grado ed è quindi rivolta agli studenti della terza classe della scuola secondaria di I grado; per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è prevista invece la somministrazione di una batteria di test per la scelta del percorso d’istruzione superiore (Università e Istruzione Tecnica Superiore – ITS); il terzo incontro infine è dedicato alla restituzione e ala lettura del report di orientamento e, condivisione del report con minore e/o famiglia. Gli interessati possono inviare un messaggio whatsapp al numero 3792983188 o inviare una mail a informagiovani@montegrotto.org per prendere un appuntamento.

Costo

Il costo è di 10 euro corrispondente al costo di acquisto del test.

Un ulteriore strumento

«Con questa iniziativa - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - vogliamo offrire ai ragazzi un ulteriore strumento, in aggiunta a quelli che già la scuola offre, per affrontare una scelta che, spesso mette in crisi ragazzi e famiglie. L' obiettivo è quello di aiutare i giovani a capire quali sono le proprie abilità e competenze, conoscere l'offerta formativa o gli sbocchi lavorativi e riuscire a scegliere il percorso formativo più adatto alle proprie caratteristiche e gusti».

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2520&area=H

Foto articolo da comunicato stampa