TedX Padova, sabato partono le 12 performance all'insegna della sostenibilità

Affrontare nuove sfide, andare su terreni mai calpestati, innovare, avviare nuovi percorsi, ma anche rinnovarsi, attraverso la capacità di rimettersi in discussione e diventare così una “nuova versione di noi stessi”. N-you, neologismo ideato per questa edizione si ispira a Socrate “Il segreto del cambiamento non è nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo”. L’appuntamento è per sabato 9 Ottobre in Fiera, con una edizione ibrida, ma non è questa l’unica novità dell’edizione 2021.

Green e sostenibilità

Il TedX Padova punta alla sostenibilità e attiva collaborazioni internazionali e locali per il raggiungimento dell’Agenda 2030: riuso, minore impatto ambientale grazie alla mobilità sostenibile, misurazione della carbon footprint. Il tutto per minimizzare l’impatto in termini di emissioni di CO? dell’evento. Quest’anno TedX Padova promuove la sostenibilità al fianco di Humana People to People Italia con una raccolta straordinaria di abiti. Humana People to People Italia è un'organizzazione umanitaria di cooperazione internazionale che promuove la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile. La sua mission è quella di accrescere le capacità di popoli e comunità affinché divengano protagoniste del proprio futuro. Durante l’evento Humana ed i volontari del TedX Padova effettueranno una raccolta straordinaria di abiti: chiunque potrà portare i propri abiti, scarpe e accessori ancora in buono stato e consegnarli ai volontari che li inseriranno nei due contenitori Humana presenti sul posto. Inoltre la raccolta è stata estesa nelle 10 filiali di Credit Agricole FriulAdria di Padova a partire dal 30 Settembre. Gli abiti donati a Humana entreranno nel network dell’organizzazione che, tramite una filiera controllata e trasparente, darà loro una seconda vita: attraverso la vendita negli oltre 500 negozi solidali Humana in Europa (di cui 10 in Italia con il brand Humana Vintage a Milano, Torino, Verona, Bologna e Roma), Humana ricava i fondi per finanziare e realizzare progetti di sviluppo e di solidarietà nel sud del mondo e anche in Italia. Nel 2020, sono stati 12 milioni i beneficiari dei progetti della Federazione di Humana in tutto il mondo.

Ospiti

A partire dalle ore 15.00 sul palco ci saranno 12 innovatori: Carlotta Perego, Roberto De Vogli, Patrizia Asproni, Giorgio Minisini, Teresa Fornaro, Walter Bertin, Virginia Stagni, Claudio Cobelli, Margherita CescaNelder-Haynes, Lorenzo Dornetti, Giorgia Mazzucato più la performance di Alice Nereide Cossa affidata ai Movin’ Beat. Quest’anno il team ha deciso di affidare la famosa TedX Padova Bag all’artista pittore ed illustratore Ale Puro e ai suoi personaggi, quasi sempre dalle fattezze fanciullesche, che lo hanno reso famoso al pubblico nazionale e internazionale.