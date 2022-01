Confartigianato, eletti i 13 nuovi presidenti delle categorie artigiane

Sono 13 i presidenti dei sistemi di categoria eletti dai soci di Confartigianato. Durante la prima fase del rinnovo delle cariche sociali della principale associazione dell’artigianato in provincia di Padova, gli iscritti hanno dato la loro preferenza a Paolo Bertelli (Alimentaristi), Venicio Bovo (Artistico), Massimo Ruffa (Autoriparazione), Beatrice Daniele (Benessere), Antonio Morello (Biomedicale), Nicola Bruno (Comunicazione), Nicola Zanfardin (Edilizia), Susanna Zorzi (Impianti), Andrea Rosin (Legno – arredo), Federico Boin (Meccanica), Katia Pizzocaro (Moda), Gianluca Caruso (Servizi), Daniele Rigato (Trasporti). Gli ambiti di rappresentanza sono stati quasi completamente rinnovati: 11 su 13 sono al loro primo incarico come presidente di sistema di categoria. Sono stati confermati alla guida dei loro settori Federico Boin, che ricopre anche la carica di Presidente nazionale e Andrea Rosin, che continuerà a guidare il comparto Legno-Arredo. Il nuovo statuto dell’associazione ha introdotto due nuovi sistemi di categoria. Si tratta del Biomedicale e della Comunicazione. Nei prossimi giorni, la composizione del Consiglio generale si completerà con le elezioni dei presidenti dei 13 mandamenti, del Movimento giovani imprenditori e del Movimento Donne Impresa. Il Presidente di Anap Raffaele Zordanazzo, alla guida dell’associazione degli anziani legata a Confartigianato, entrerà di diritto a far parte del Consiglio. I 29 componenti dell’organo di governo dell’associazione eleggeranno, nelle prossime settimane, il nuovo presidente provinciale, che erediterà il testimone da Roberto Boschetto, in carica dal 2009.