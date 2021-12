Due aziende venete inventano software per il censimento e il monitoraggio di ponti e strutture a scavalco

Grazie al Progetto Pro/Ponti, risultato della stretta sinergia delle due aziende venete Sgi Srl, software house di Padova e Pipinato and Partners Srl, società di ingegneria di Rovigo, la Provincia di Reggio Emilia ha già iniziato il censimento e l’ispezione delle 630 strutture esistenti sul territorio in conformità alle Linee Guida 2020 Ponti. Programmate in tutto 250 ispezioni su altrettanti ponti; 120 già visitati.

Ponti

I tecnici responsabili di Pro/Ponti, incaricati dalla Provincia di Reggio Emilia, dal mese di novembre sono al lavoro per censire i principali ponti del territorio di competenza, e ispezionarne tutti gli elementi al fine di poter popolare un archivio digitale aggiornato delle caratteristiche di tutte le strutture e delle loro condizioni di stato.

Software

Per realizzare questo obiettivo hanno realizzato un software innovativo e messo in campo un team di ingegneri ispettori accreditati di II° e III° livello, che, sfruttando i più recenti mezzi tecnici e tecnologici, ispezioneranno tutti i dettagli costruttivi delle 250 principali strutture della provincia. Gru, droni, ispettori esperti di arrampicata e sistemi di monitoraggio wireless sono solo alcuni dei mezzi che verranno utilizzati. Di queste, sono 120 quelle già visitate lungo la Sp15, la Sp 59, la Sp9 e la Sp57. La software house padovana, SGI Srl, insieme con un team di ingegneri e professionisti con uno specifico expertise nel settore della progettazione e delle ispezioni di ponti, ha realizzato questo innovativo software che permette di calcolare le classi di attenzione previste dalle nuove linee guida 2020 del MIT e può in maniera istantanea anche grazie alle mappature di Google, cogliere l’esatta condizione di tutte le strutture. Permette inoltre di pianificare le ispezioni, programmare i trasporti eccezionali oltre a diventare un archivio documentale digitale aggiornato e sempre consultabile. Questo software è il primo in Italia ad essere conforme alle nuove linee guida 2020 del Mit.

Enrico Giuriolo

«Oggi, grazie alle tecnologie legate al Private Cloud – spiega Enrico Giuriolo, Ingegnere Meccanico Responsabile dell’area software di Pro/Ponti – siamo in grado di erogare in modalità sicura e affidabile una serie di piattaforme di gestione dei processi aziendali e, in particolare, forti della nostra esperienza decennale per la sicurezza dei ponti in Inghilterra nelle contee di Manchester, Birmingham e Derby, siamo i primi a poter fornire sistemi integrati per il mercato delle infrastrutture, come Pro/Ponti, che pianifica e registra tutte le ispezioni necessarie ai ponti di competenza dell’Ente. Nessuna, ispezione verrà più dimenticata grazie al sistema di allarmi e notifiche. Uno strumento innovativo e di indubbia utilità per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che hanno il delicato ed importantissimo compito di supervisionare strutture che collegano il nostro Paese».