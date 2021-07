L'ordine degli ingegneri ha un nuovo cda

Scrutinate le 628 schede. Il nuovo consiglio sarà in carica fino al 2025. Coccato: "Grandi professionisti"

Sono state scrutinate le 628 schede che hanno decretato la nuova squadra alla guida dell’Ordine ingegneri di Padova per il prossimo quadriennio. Il nuovo Consiglio in carica dal 2021 al 2025 sarà composto dai seguenti professionisti: Boaretto Laura, Bonfà Fabio, Bove Alessandro, Capparotto Eleonora, Chignoli Valentina, De Angeli Daniela, Fusaro Maria Elena, Ghiraldelli Marco, Greggio Matteo, Perrone Francesca, Schvarcz Riccardo, Selmin Alice, Tortorelli Mauro, Tretti Fabio e Viero Tiziano. Un team eterogeneo per competenze, esperienze e professionalità, con una prevalente componente di giovani professionisti e che sancisce la parità di genere con 8 consiglieri uomini e 7 consigliere donna.

Coccato

"Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio, - dichiara Massimo Coccato, Presidente Ordine Ingegneri Padova - sono convinto che i colleghi sapranno portare una ventata di nuova energia in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, anche grazie alla riconferma di alcuni componenti del precedente Consiglio. La presenza di professionalità attinenti ai nostri tre ambiti di competenza – civile, industriale e dell’informazione - garantisce il proseguimento del grande lavoro finora fatto, volto ad ampliare anche alle discipline ingegneristiche del secondo e terzo settore i servizi offerti dall’Ordine. Nelle prossime settimane provvederemo ad indire la data di insediamento del nuovo Consiglio al fine di renderlo operativo al più presto".